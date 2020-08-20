Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilk fotoğrafını paylaştı!

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı ortaya çıktığı günden beri magazin sayfalarından inmiyor. Uzun bir zaman birlikte görüntülenemeyen Hadise ile Kaan Yıldırım çifti ilk kez yan yana pozlarını kendileri paylaşmıştı. Kaan Yıldırım geçtiğimiz günlerde takipçilerine sürpriz yapıp, ilk paylaşımı yapmıştı. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftten Hadise de dün kural bozarak ilk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise, oyuncu sevgilisinin elini tuttuğu karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Güzel popçu, paylaşımına şu notu düştü: “Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda… Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında...” Ünlü şarkıcının bu hamlesinden sonra, aylar önce verdiği bir röportaj sosyal medyada yeniden gündem oldu. Hadise’nin 9 ay önce bir röportajında “Aşığım arkadaşlar birisi var hayatımda hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram’da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim” demesi, sosyal medya kullanıcılarına ‘büyük lokma ye, büyük söz söyleme’ yorumunu yaptırdı.