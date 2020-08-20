Antalya'da eşinin boğazını kesen cani koca otostop çekerken yakalandı

ANTALYA'da kızının düğünü için barıştığı eşini tartışma sonrası öldüren katil koca yakalandı. Komşusu tarafından bitkin halde otostop çekerken yakalanan şahıs polise teslim edildi. Öldürülen Dudu Ç.'nin yakınları ve komşuları polis merkezi önünde 'Biz gereğini yapalım. Onu bizden saklamayın' diye cümleler sarf etti.

Abone ol

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 2100 Sokak'ta 18 Ağustos salı günü, saat 18.00 sıralarında yaşandı. Dudu Ç. ile M.Ç., bir süre önce ayrı yaşamaya başladı.Dudu Ç., geçtiğimiz aylarda hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı M.Ç. ile bir hafta önce, olaydan bir gün önce akşam yapılan kızının düğünü için barıştı. Ancak çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.Ç., tartışma sırasında Dudu Ç.'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından kaçtı.

Polisin her yerde aradığı şüpheli koca M.Ç., bu sabah, Antalya- Serik Karayolu'nun Cumalı mevkisinde otostop çekerken yakalandı. M.Ç. ile aynı mahallede yaşayan Dursun Kara, yanındaki 2 arkadaşıyla yol kenarında otostop çeken M.Ç.'yi gördü. Kara ve arkadaşları yüzünde maske olan bitkin haldeki M.Ç.'yi yakalayıp, polisi aradı. Antalya merkeze gitmek üzere otostop çektiği belirlenen M.Ç., gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Onu bize verin, biz gereğini yapalım"

Dudu Ç.'nin yakınları ve mahalle sakinleri ise Serik Polis Merkezi önüne giderek, "Onu bize verin, biz gereğini yapalım. Onu bizden saklamayın. O hunharca cinayet işledi" diye bağırdı. Dudu Ç.'nin babası Durmuş Kara ise fenalık geçirdi. Acılı baba yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Polis toplanan kalabalığı şüphelinin merkezde olmadığını söyleyerek, evlerine gönderdi.

"Kendisini mahalle sakinleri olarak her yerde arıyorduk"

Şüpheliyi yakalayan Dursun Kara, "Kendisini mahalle sakinleri olarak her yerde arıyorduk. Bugün Antalya yolunun Serik çıkışında otostop yaparken bitkin halde gördük ve yakaladık. Ağzında maske, kafasında şapka, üzerinde uzun kollu bir gömlek vardı. Şüphelendik yakaladık. Polise haber verdik hemen gelip, teslim aldılar" dedi.

"Bir gün annenizi öldüreceğim" dediği iddiası

Katil zanlısı kocanın, daha önce çocuklarına, "Bir gün annenizi öldüreceğim", cinayetin ardından da cep telefonu ile babası Hüseyin Ç.'yi arayıp, "Sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" dediği iddia edilmişti. Öldürdüğü eşiyle, cinayetten bir gün önce yapılan kızının düğününde dans ederken görüntüleri ortaya çıkmıştı.