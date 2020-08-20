Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda durum!

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar, 7.3253 seviyesinden işlem görüyor.

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Koronavirüs kaynaklı olarak dolardaki hareketlilik sürerken dolar/TL Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit bıraktı.

Merkez Bankası, faiz kararı sonrası dolar 7.3253 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL 8.66 civarında işlem görüyor.

Sabah saatlerinde 7.3067 seviyesindeydi

Beklenti anketi

Foreks anketinde beklenti, TCMB haftalık repo faizinin yüzde 8,25 seviyesinde korunacağı, O/N ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının ise 75 baz puan artırılacağı yönünde oluşmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını saat 14.00'de açıkladı.