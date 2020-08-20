Adıyaman'da 29 ev karantinaya alındı! Vaka sayısı artıyor
Geçtiğimiz haftalarda 61 evin karantinaya alındığı Adıyaman'da bu kez de 29 ev için karantina uygulaması başlatıldı. Kentteki vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.Abone ol
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 29 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Adıyaman’da Vali Mahmut Çuhadar, “Sayılar bizi endişelendiriyor, vaka sayılarında düşüş olmazsa daha radikal tedbirler almak durumunda kalabiliriz” demişti.