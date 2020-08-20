Adıyaman'da 29 ev karantinaya alındı! Vaka sayısı artıyor

Geçtiğimiz haftalarda 61 evin karantinaya alındığı Adıyaman'da bu kez de 29 ev için karantina uygulaması başlatıldı. Kentteki vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.

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Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 29 evde karantina uygulanmaya başlandı.