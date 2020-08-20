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İYİ Parti lideri Meral Akşener, 'Abdullah Gül' kararını 'kesinlikle' verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'in ortak aday gösterilmesine ilişkin verdiği karar kamuoyu ile paylaşıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Gül’ün adaylığı ile ilgili sözleri Türkiye gündemini uzun süredir meşgul ediyor.

2018 seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığını engelleyen isim olduğu iddia edilen İYİ Parti lideri Meral Akşener, son günlerin en çok konuşulan konusu olan Abdullah Gül’ün adaylığı ile ilgili konuştu.

"Kesinlikle desteklemeyeceğini söyledi"

Günboyu gazetesinden Fatih Ergin, Akşener ile yaptığı görüşmeyi paylaşarak, "Meral Akşener, Abdullah Gül’ün adaylığını kesinlikle desteklemeyeceğini ve ortaya çıkan iddiaları yalanladığını bana iletti" ifadelerini kullandı.

Ergin, Akşener ile görüşmesinden İYİ Partili liderin kesinlikle Gül konusuna açık kapı bırakmadığını ve partisinin bu isme destek vermeyeceğini söyledi.

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