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İzmir'de eski eşinin ikametini basıp perdeleri söktü 'Seni lime lime doğrayacağım'

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de 5 yıl önce boşandığı eşine tehditler savuran Fatih Pirepol (43), tutuklandı. Eski eşinin ikametine gelip giriş kattaki evin perdelerini söken Pirepol'un, 'Seni lime lime doğrayacağım. Senin yüzünden uyuşturucu bağımlısı oldum' diye bağırdığı görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Pirepol, 5 yıl önce boşandığı, 2 çocuğunun annesi Özben Ö.'yü takip ederek yaşadığı apartmanın bulunduğu mahalleye geldi. Apartmanın önünde, eski eşine tehditler savurup, birinci kattaki eve zarar veren Pirepol, yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, 14 yıllık eski eşi Özben Ö.'yü öldürmekle tehdit etti.

O anlarda Özben Ö., kendisi ve 2 çocuğunu başkaya bir odaya kilitledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Pirepol'u etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Pirepol, polisteki işlemlerinin ardından 'silahla tehdit' suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Perdeleri söktü, küfürler savurdu

Yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Fatih Pirepol'un küfürler savurup, Özben Ö.’yü defalarca tehdit ettiği, birinci kattaki evin perdelerini söktüğü ve "Seni lime lime doğrayacağım. Senin yüzünden uyuşturucu bağımlısı oldum" diye bağırdığı kaydedildi.

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