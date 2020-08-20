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Esenyurt'ta kaza 'geliyorum' dedi

Demirören Haber Ajansı

ESENYURT'ta Afgan uyruklu kağıt toplayıcısı motosikletiyle giderken, 'Bambam' isimli köpek yola atladı. Yardıma taksiciler koşarken kağıt toplayıcısı kişinin ve köpeğin kazayı yara almadan atlatması derin bir nefes aldırdı.

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Olay, Esenyurt Zafer Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Buradaki taksi durağında beslenen Bambam isimli köpek, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken, bu sırada motosikletiyle yoldan geçen Afgan uyruklu kağıt toplayıcısıyla çarpıştı. Kazada kağıt toplayıcısı ve köpek yola savruldu.

Kazanın ardından Bambam isimli köpek bir şey olmamışçasına koşmaya devam ederken, kağıt toplayıcısına çevredekiler yardım etti. Kağıt toplayıcısı ve köpek kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Su verip, kendine getirdik"

Durakta taksicilik yapan bir kişi olayı şöyle anlattı:

"Durağımızın meşhur köpeği var. İsmi Bambam. Biz bakıyoruz, boş arazide kulübesi var. Durağa doğru gelirken motosikletle hızla gelen kağıt toplayıcısı arkadaşımız görmedi herhalde. Çarpıştılar. Biz arkadaşı kaldırdık. Su verip, kendine getirdik. Köpeğin durumunda bir şey yok. Veterinere de götürdük. "

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