Sedat Tuncer Masterchef kimdir aslen nereli kaç yaşında?

Masterchef 2020 heyecan dolu bölümleri ile başladı. Bu hafta mavi takımda yarışan ve arkadaşları tarafından eleme adayı olarak gösterilen Sedat Tuncer hayatıyla merak konusu oldu. Peki Sedat Tuncer kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

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2020 Masterchef'te ilk haftanın eleme adayları arasına giren isimlerinden biri de Sedat Tuncer oldu. Sedat Tuncer'in'un hayatı ise merak konusu oldu. Şakacı ve eğlenceli mizacı ile ilk bölümden dikkatleri çeken Sedat 32 yaşında ve aslen Kastamonulu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Masterchef Sedat Osmanlı saray mutfağı konusunda da iddialı

Sedat Tuncer, Masterchef'e İstanbul'dan katılıyor. MasterChef Sedat, 32 yaşında ve aslen Kastamonulu Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde yer alıyor.

MASTERCHEF SEDAT TUNCER KİMDİR?

MasterChef 2020 sezona iddialı bir şekilde başlangıç yapan Sedat Tuncer, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 32 yaşında olan yarışmacı aslen Kastamonulu ancak yarışmaya İstanbul'dan dahil olmuş.

Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı konusunda da kendisine güvenen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti.

Borbulan soslu levrek yaptığı ilk turda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve ve Somer Sivrioğlu'ndan aldığı üç evetle ilk turu geçen Sedat Tuncer'in MasterChef macerasının ne kadar devam edeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?

Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.