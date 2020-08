12 imamlar orucu kaç gün tutulur saat kaçta açılır?

12 imamlar ne zaman, 12 imamlar orucu 2020. 12 İmam; Hz. Ali’nin (r.a) oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a) ile birlikte Hz. Hüseyin’in soyundan gelen ve imam kabul edilen dokuz kişiye verilen isimdir.Aleviler, matem ayı olarak adlandırdıkları ayda 10, kimi yerlerde de 12 gün oruç tutar. Bu oruca 12 imamlar orucu adı verilir. Peki 12 imamlar orucu ne zaman? 12 imamlar orucu ne zaman tutulur?

Alevi vatandaşlarımız Muharrem ayında kimi yerlerde 10, kimi yerlerde de 12 gün oruç tutar. Bu oruca 12 imamlar orucu adı verilir. 10 Ekim 680 yılında Kerbela'da Yezit tarafından şehit edilen İmam Hüseyin ve 71 kişi için tutulan oruç aslında bir yas ibadetidir ve İmam Hüseyin şahsında bütün mazlumlara adanır.

12 İmamlar orucu nasıl tutulur?

Kurban Bayramının 1. gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20. günün akşamında Muharrem Orucu için niyet edilir ve oruç o günden itibaren başlamıştır. Niyet edilmesinin ardından gün doğumu ile gün batımı arasındaki sürede hiçbir şey yenilmez ve içilmez. Gün batımı ile iftar açılır. 12 imamlar orucu süresinde sünnet, nişan ve düğün gibi benzer törenler yapılmaz, et yenilmez, kurban kesilmez, Kerbela Şehitleri'nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez (Su saf olarak içilmemektedir. Vücudun su ihtiyacı tekrardan yemeklerden, çay, kahve, meşrubat, meyve suyu, ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır). Muharrem orucunun on ikinci gününden sonra da On iki İmamların ve bu yolda şehit düşen bütün canların anısına on iki çeşit/ya da daha fazla gıdadan oluşan Aşure Çorbası pişirilerek o seneki Muharrem Orucu noktalanır.

Alevilikte 12 İmam isimleri

1. Hz. Ali -kerremallahü veche)

2. Hz. Hasan -radıyallahu anh-

3. Hz. Hüseyin -radıyallahu anh-

4. Ali Zeynelâbidîn Hazretleri

5. Muhammed el-Bâkır Hazretleri

6. Cafer es-Sâdık Hazretleri

7. Mûsâ el-Kâzım Hazretleri

8. Ali er-Rızâ Hazretleri

9. Muhammed et-Takī el-Cevâd Hazretleri

10. Ali en-Nakī el-Hâdî Hazretleri

11. Hasan b. Ali el-Askerî Hazretleri

12. Muhammed el-Mehdî el-Muntazar Hazretleri