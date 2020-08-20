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Bursa'da kadın sürücü aynı yönde giden bisikletli gence çarptı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da Melek Sedefli yönetimindeki otomobil, 15 yaşındaki bisikletli Mustafa Çakır'a çarptı. Kazada genç çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, İnegöl ilçesi saat 14.30 sıralarında Ahmet Akyollu Caddesi Milli İrade Meydanı Kavşağı’nda meydana geldi. Melek Sedefli (38) yönetimindeki 34 ZB 7425 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Çakır’ın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, bisikletten düşüp, başını kaldırıma çarpan Çakır yaralandı.

Mustafa Çakır, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Melek Sedefli ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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