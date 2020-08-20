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Denizli'de eski eşini bıçakladı 'namus davası' dedi

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de boşandığı ancak birlikte yaşadığı eski eş Naime Caylan'ı (36) bıçaklayan Ali Rıza K. (53) adliyeye sevk edildi. Zanlı eski koca, gazetecilere 'namus davası' diye konuştu. 'Bir akşam adamı beni aradı. Ben de geldim bıçakladım' diyen zanlı şahıs, telefonda kadın isminde kayıtlı numaraların erkeklere ait olduğunu öne sürdü. Ayrıca eski eşin ağır yaralı olduğu belirtildi.

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Antalya'da yaşayan böbrek hastası Naime Caylan ile Ali Rıza K., 11 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Ancak çift birlikte yaşamaya devam etti. Caylan, bir tartışmanın ardından, evden ayrılıp Denizli'de yaşayan ağabeyinin yanına geldi. Haftada 3 kez diyalize giren Caylan, dün Merkezefendi Mahallesi'ndeki diyaliz merkezine gitti. Saat 16.00 sıralarında merkezden çıkan Caylan, Ali Rıza K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Karnından bıçaklanan 1 çocuk annesi yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Caylan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Saldırıdan sonra kaçan Ali Rıza K. ise polis tarafından yakalandı.

"Namus davası. Oğlumu kirli emellerine alet etmiş..."

Ali Rıza K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ali Rıza K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Namus davası. Oğlumu kirli emellerine alet etmiş, nüfus kaydını üzerimden sildirmiş. Bir akşam, adamı beni aradı. Ben de geldim bıçakladım" dedi.

Kadın isminde kayıtlı telefon numaraları erkeklere ait iddiası

Eski kocanın polisteki ifadesinde ise Caylan'ın başkaları ile mesajlaştığını, cep telefonuna kadın isimleriyle kayıtlı olan numaraları aradığında karşısına erkeklerin çıktığını iddia ederek, bu nedenle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Ali Rıza K., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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