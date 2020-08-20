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Osmaniye'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara yasak geldi

OSMANİYE Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

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Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı bildirildi.

Bu kararlarla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere birinci derece akraba hariç 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine, toplu taşıma araçlarını 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmelerine, pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına, buralardan almak istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarınca gerekli desteğin sağlanmasına, piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensuplarının bir arada bulunmasıyla istifade edebilmelerine karar verilmiştir."

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