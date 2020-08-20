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Rahatsızlanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi

SAMSUN’da polis memuru Ahmet Ali Aydemir (42), rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Aydemir’in şeker hastası olduğu öğrenildi. 

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Ali Aydemir, rahatsızlanınca ailesi tarafından özel hastaneye götürüldü.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Aydemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası polis Ahmet Ali Aydemir’in cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verilecek.

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