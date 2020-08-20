Esra Tokelli kimdir Masterchef Esra Tokelli tesettürlü kadınları kızdırdı

Masterchef 2020 heyecan dolu bölümleri ile başladı. 16 kişilik ana kadronun içinde olan ve bu hafta eleme adayı olarak gösterilen Esra Tokelli ile tesettürlü kadınları ikiye böldü. 41 yaşında olan Esra Tokelli'nin aşırı makyajı ve başını örtüş tarzı tesettürlü kadınları sosyal medyada ikiye böldü. Peki kimdir Esra Tokelli, nereli?

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Masterchef 2020'nin konuşulan yarışmacılarından biri de Esra Tokelli oldu. Bu hafta kırmızı takımın önlüğünü giyen ve eleme adayı olarak adı çıkan Esra Tokelli sosyal medyayı da ikiye böldü. 41 yaşındaki Esra Tokelli başını örtüş şekli, aşırı makyajı ve zaman zaman uygun olmayan kıyafetleri ile konuşulmaya başladı.

İşte İnstagram hesabında 20 bin kişi tarafından takip edilen Esra Tokelli'nin pozlarına gelen yorumlar...

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Esra Tokelli, 41 yaşında ve aşçı. İddialı olduğunu söyleyen MasterChef Esra, yemek yapmayı çok sevdiğini söylüyor.

Daha önce Yemekteyiz yarışmasına da katılan Esra Tokelli, Saray mutfağından Darüzziyafe köftesi ile üç jüri üyeden de geçer not aldı. Esra sonraki üçlü düelloda ise yaptığı Fransız mutfağına ait tostla rakiplerini elemişti.

Esra Tokelli, bu hafta mavi takım yarışmacıları arasında yer alarak, eleme potasına giren isimlerden oldu. MasterChef Esra'nın yarışmadaki akıbeti ilerleyen bölümlerde belli olacak.