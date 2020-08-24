Esra Tokelli bambaşka çıktı! Masterchef Esra'yı instagramında tanıyamazsınız

Kendini 41 yaşında ev kadını olarak tanıtan Esra Tokelli'nin bir oğlu var. Bekar bir anne olan Esra Tokelli, eşine dair herhangi bir bilgi vermiyor. Instagram hesabından kendisi ve yemeklerine dair bolca paylaşım yapan Esra Tokelli, oğluna dair hiçbir paylaşımda bulunmuyor.