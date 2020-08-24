Esra Tokelli bambaşka çıktı! Masterchef Esra'yı instagramında tanıyamazsınız
Masterchef Esra Tokelli yeni kadronun en çok merak edilenlerinden. Esra Tokelli instagram hesabında pek sevilen biri değil. Aşırı makyajlı haliyle eleştirilen Esra Tokelli meğer daha önce Yemekteyiz'e çıkmış.
Masterchef'in ilk eleme adaylarından olan ve potadan son anda kurtulan Esra Tokelli hayli ilgi çeken bir isim. Tesettürlü tek yarışmacı olan Esra Tokelli'nin instagram hesabına girenler hayli farklı bir profille karşılaşıyor. Aşırı makyajı ile tesettürlü kadınların tepkisini alan Esra Tokelli, meğer Seda Sayan'a da çıkmış.
Instagram üzerinde 'Hürrem Mutfağı' ismiyle yemekler yapan Esra Tokelli, Masterchef'ten önce Yemekteyiz yarışmasına katılmış. Ocak ayında yayınlanan bölümde yer alan Esra Tokelli, o haftanın birincisi olup 10 bin lira para ödülü kazanmış.
Kendini 41 yaşında ev kadını olarak tanıtan Esra Tokelli'nin bir oğlu var. Bekar bir anne olan Esra Tokelli, eşine dair herhangi bir bilgi vermiyor. Instagram hesabından kendisi ve yemeklerine dair bolca paylaşım yapan Esra Tokelli, oğluna dair hiçbir paylaşımda bulunmuyor.
Esra Tokelli'nin özel hayatına dair tek paylaşımı annesiyle olan bu fotoğrafı. Çerkez asıllı olan Esra Tokelli, herhangi bir mutfak eğitimi almamış.