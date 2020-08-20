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Van'da Kovid-19'u yenen doktor çiftin ilk işi ertelenen nikahlarını kıymak oldu

VAN'ın Başkale ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen diş hekimi Dilek Didem Kaplan ve acil servis doktoru Ramazan Sinsiner'in ilk işleri ertelenen nikahlarını kıymak oldu.

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Başkale Devlet Hastanesinde görev yapan diş hekimi Kaplan ve acil servis doktoru Sinsiner'in bir ay önce Kovid-19 testleri pozitif çıkınca nikahları ertelendi.

Bir aylık karantina sürecinin ardından sağlıklarına kavuşan çift, nikah kıymak için Başkale Belediyesi Evlendirme Dairesine başvurdu. Doktor çiftin nikahı, Şehit Korucu Cihangir Yıldız Parkında kıyıldı.

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen törende konuşan Sinsiner, salgın nedeniyle erteledikleri nikahlarını kıymanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Salgın nedeniyle bir süre nişanlısından ayrı kaldığını belirten Sinsiner, "Pandemi sürecinde enfekte olduğumuzu öğrendik. Yaklaşık bir aydır evde izole haldeydik. Birlikte hastalığı atlattık çok şükür. Hastalığı yener yenmez nikah için geldik. Geciktirdiğimiz dünya evine girmeyi bir an önce yapmak istedik. Arkadaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ederiz." dedi.

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