PSG-Bayern Münih maçını Daniele Orsato yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain-Bayern Münih maçında İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.Abone ol
UEFA'dan yapılan açıklamada, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman temsilcisi Bayern Münih arasındaki final mücadelesinde İtalyan hakem Orsato'nun görev alacağı kaydedildi.
Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini'nin yapacağı mücadelede, Rumen Ovidiu Hațegan dördüncü hakem olacak.
Portekiz'in başkenti Luz Stadı'nda pazar günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.