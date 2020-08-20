PKK elebaşı Mustafa Karasu 'Türkiye boğazımızı sıkıyor' dedi ABD'li yetkili ses verdi

Terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun "Türkiye burnumuzun dibine gelmiş, boğazımızı sıkıyor" açıklamasının ardından, ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Türkiye'yi Irak'ın egemenliğine saygı göstermeye çağırdı.

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Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik yoğunlaştırdığı "Pençe-Kaplan" operasyonları terör örgütü PKK'nın adeta nefesini kesti.

Avaşin ve Basyan gibi terör örgütünün "girilmez" dediği bölgelerde karış karış operasyon düzenleyen TSK'nın PKK üstesindeki baskısını en son terörist liderlerinden Mustafa Karasu itiraf etmişti.

"30-40 yıldır savaştığımız yerde ‘gelip seni boğacağım’ diyor"

“Türk devleti politika değiştirdi. Önceden sadece sınırlarını korurlardı, bir yere girip çıkarlardı” diyen Karasu, “Türk devleti ‘önümde duramazsın, ben güçlüyüm, yaparım ederim’ diyor. 30-40 yıldır savaştığımız yerde ‘gelip seni boğacağım’ diyor... Burnumuzun dibine gelmiş boğazımızı sıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.

ABD operasyondan rahatsız

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlardan rahatsızlığını gizlemeyen PKK'nın hamisi ABD'den yeni açıklama geldi.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkiliye ABD'nin Türkiye tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlara nasıl baktığı ve konunun Başkan Donald Trump'ın Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi ile yapacağı görüşmede ele alınıp alınmayacağı soruldu.

ABD'li Yetkili, "Biz Irak'ın egemenliğine saygı gösteriyoruz ve diğer ülkelerden de aynısını bekliyoruz. Bu konunun Trump ile el Kazımi arasındaki görüşmede ele alınmasını bekliyoruz. Gelişmeyi ilgiyle ve endişeyle izliyoruz. Bizim önceliğimiz Irak'ın egemenliğidir" yanıtını verdi.

ABD'li yetkili, "Ülke içinde olumsuz etkiye ve tek taraflı eylemlere katkıda bulunacak durumların oluşmaması önemli. Her iki ülkeyle ilişkilerimiz olduğu için amacımız, sonuçların yumuşatılması için çalışma yapmak ve bir ülkenin, mevcut durumda Türkiye'nin bu şekilde davranmak zorunda hissettiği koşulları ortadan kaldırmak" diye ekledi.

11 Ağustos'ta Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK mensubunun hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

Daha sonra Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Sidakan bölgesinde düzenlediği İHA saldırısında iki Iraklı yetkilinin ve bir Irak askerinin öldürüldüğü" iddia edilmişti. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu hafta Bağdat'a düzenleyeceği ziyaretin iptal edildiği duyurulmuştu.