Kadıköy'de polislerin açığa alındığı olayda Rana Batı bakın neden maske takmamış

İSTANBUL Valiliği, Kadıköy'de koronavirüs denetimlerinde maske takmayan bir kadını, gözaltına almaya çalışan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İki polisin açığa alındığı olayda 19 yaşındaki Rana Batı'nın ifadesi ortaya çıktı.

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Kadıköy'de dün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan bir kadına polis müdahale etti. Kadının gözaltına alınması sırasında gerginlik çıktı. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Rana Batı, "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Görevli memura hakaret" suçlarından müşteki-şüpheli sıfatıyla emniyette ifade verdi.

Sigara içtiği için maske takmamış

İfadesinde dün saat 18.20 sıralarında arkadaşı Zeynep K. ile Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde yürüdüğünü söyleyen Rana Batı, o esnada sigara içtiği için maskesinin çenesinde olduğunu öne sürdü. Polis memurlarının kendisini "Sen gel bakalım buraya" şeklinde çağırdığını dile getiren Rana Batı, yanında kimliğinin olmadığını bu sebeple İstanbul kartını polislere gösterdiğini belirtti.

"900 TL ceza yedin, ödersin"

Polislerin kendisine "900 TL ceza yedin, ödersin" dediğini kaydeden Rana Batı, arkadaşıyla birlikte polislerin yanından uzaklaştığını sonrasında polislerin kendisini tekrar yana çağırdığını ifade etti. Rana Batı. o sırada çevrede bulunan birçok vatandaşın maskesiz dolaştığını öne sürerek cezaya itiraz ettiğini kaydetti.

Polis memurlarından şikayetçi oldu

Polislerin kendisini polis merkezine götürmek istediğini aktaran Rana Batı, merkeze gitmek istemediğini, arkasını dönerek yürüdüğünü belirtti. Polisin peşinden gelerek kolunu tuttuğunu ve kolunu ters kelepçe yaparak çelme taktığını kaydeden Rana Batı, yere düştüğünü dile getirdi. Rana Batı, polis memurunun o kadar insana rağmen kendisini yerde sürüklemeye devam ettiğini öne sürdü.

İki polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Polis memurlarından da şikayetçi olan Rana Batı ve Zeynep K. savcının talimatıyla emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.