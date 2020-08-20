BIST 1.127
DOLAR 7,32
EURO 8,68
ALTIN 457,76
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım yaptı, unuttu, zengin oldu

Bursa'da bombalı eylem hazırlığı! O terörist yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirtilen DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada canlı bomba eyleminde kullanılacağı belirtilen bir yelek ele geçirildi.

Abone ol

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bombalı eylem hazırlığındayken polisin düzenlediği operasyonla yakalanan ve adliyeye sevk edilen terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı, bağlantılı olduğu 5 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, uzun süreli çalışmaları sonucunda 13 Ağustos'ta gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı ve bağlantılı olduğu ileri sürülen 5 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

İnegöl'de temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasını araştıran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kundaklama eylemleri sırasında cep telefonuyla olay yerinden kayıt aldığını tespit edip, terör bağlantısı şüphesiyle soruşturmayı derinleştirmişti.

İş yerlerini kundaklayan şüphelinin kırmızı bir bisikletle kaçtığının anlaşılmasıyla, M.A'nın kaldığı ev tespit edilmiş ve operasyonla zanlı gözaltına alınmıştı.

Evin içindeki gizli bölmelerde DEAŞ'a ait malzemeler, 3 patlayıcı düzeneği, "canlı bomba yeleği" ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirilmiş, ayrıca Türkiye'ye 2 yıl önce kaçak yollarla girdiği belirlenen zanlının, yakalanmaması durumunda bir polis merkezine bombalı saldırı planladığını itiraf ettiği öne sürülmüştü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (20 Ağustos Perşembe)
Ankara'da saat 20.00'dan sonra mangal yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi saat 15.00'da açıklama yapacak
İngilizlerden çarpıcı analiz: Türkiye enerji için risk almaya hazır
Yunan istihbaratçıdan itiraf gibi Türkiye açıklaması
PKK elebaşı Mustafa Karasu 'Türkiye boğazımızı sıkıyor' dedi ABD'li yetkili ses verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da patron ve DJ arasında çıkan kavgada av tüfekleri konuştu
Van'da Kovid-19'u yenen doktor çiftin ilk işi ertelenen nikahlarını kıymak oldu
PSG-Bayern Münih maçını Daniele Orsato yönetecek
Antalya'da eline geçirdiği demir çubukla otomobile saldırdı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395'e yükseldi
5 günlük haritalı Zonguldak hava durumu son raporu
Yorumlar