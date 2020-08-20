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Yunan istihbaratçıdan itiraf gibi Türkiye açıklaması

Demirören Haber Ajansı

Yunan istihbarat teşkilatı eski mensubu Savas Kalenderidis, ülkesinde katıldığı bir televizyon kanalında, "Türkiye savunma endüstrisini güçlendirirken, Yunanistan kendisininkini mahvetti. Hem kaybolmuş hem yenilmiş durumdayız" dedi.

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Yunanistan’ın eski istihbarat mensubu Savas Kalenderidis, katıldığı televizyon programında, Yunanistan’ın savunma endüstrisi konusunda Türkiye’nin gerisinde kaldığını belirterek, "Hem yenilmiş hem kaybolmuş durumdayız" dedi.

Kalendiridis, Türkiye’nin 20 yıldır savunma endüstrisini güçlendirdiğini ifade ederek, "Örnek verecek olursak, son 20 yıldır özellikle Erdoğan önderliğinde Türkiye savunma endüstrisini sürekli güçlendiriyor. İtiraf etmemiz gerekir ki gerçekten mucizeler gerçekleştiriyorlar. Aynı süreçte Yunanistan, kendi savunma endüstrisini parçalıyor" şeklinde konuştu.

"Yunanistan, Türkiye’nin amaçlarını okumaktan uzak kaldı"

Yunanistan’ın Türkiye’nin amaçlarını okumaktan uzak kaldığını itiraf eden Kalenderidis, "Yunan politika sistemi ve askeri değerlendirmeler çok dar görüşlü. Türkiye’nin amaçlarını ve planlarını okumaktan çok uzak kaldı. Dolayısıyla Türkiye’nin amaçlarını okuyabilecek doğru bir askeri değerlendirmemiz yok" ifadelerini kullandı.

Kalenderidis, "Bu değerlendirmeler olsaydı, Ege ve Akdeniz’de deniz hakimiyetini korumaya çalışır, hava üstünlüğünü sağlamaya ve güçlü savunma endüstrisi kurmaya çalışırdık" dedi.

"Yunanistan’da siyasi irade ve devlet planlaması yok"

Yunanistan’ın planlarını gerçekleştirebilecek devlet planlamasına ve siyasi iradeye sahip olmadığının altını çizen Kalenderidis, "Sadece bunu gerçekleştirebilecek bir devlet planlaması, siyasi irade, politik hedef ve stratejik değerlendirmeler yok. Dolayısıyla şu an gelişmeleri geriden takip ediyoruz. Yani hem yenilmiş hem de kaybolmuş durumdayız" diye konuştu.

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