Türkiye'yi uçuracak iddia! 20 yıllık rezerv bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeye ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Reuters'a konuşan iki Türk yetkililer Tuna-1 bloğunda 800 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı.

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Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervinin 800 milyar metreküp olduğu ve bunun ülkenin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğu belirtildi.

Reuters ajansına konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli doğalgaz rezervleri bulduğunu söyleyerek, bunun ülkenin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir keşif olduğunu belirtti.

Ajansa konuşan bir yetkili, "Tuna-1 bloğundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Bu, Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak yetkili, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceğini kaydederek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisini paylaştı.

Türk sondaj gemisi Fatih, temmuz ayının sonundan bu yana, Batı Karadeniz kıyılarının yaklaşık 100 deniz mili kuzeyinde, 'Tuna-1' olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet yürütüyordu.

Geçen günlerde Türkiye halkına 'bir müjdesi olduğunu ve cuma günü açıklayacağını' söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşacağı bilginin bu olduğu düşünülüyor.