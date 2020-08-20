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Beşiktaş savunmasını Welinton'la güçlendirdi

Anadolu Ajansı

Beşiktaş, Alanyaspor'un 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi Welinton Souza'yı transfer etti.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) futbolcu bilgi bankası bölümünde 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi Welinton Souza'nın Beşiktaş takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi yer aldı.

Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı stoper, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.

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