Beşiktaş savunmasını Welinton'la güçlendirdi
Beşiktaş, Alanyaspor'un 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi Welinton Souza'yı transfer etti.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) futbolcu bilgi bankası bölümünde 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi Welinton Souza'nın Beşiktaş takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi yer aldı.
🛡️ Beşiktaş'a hoş geldin Welinton Souza Silva#GeçitYok pic.twitter.com/l2430r6Y2x— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 20, 2020
Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı stoper, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.