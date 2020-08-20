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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (20 Ağustos Perşembe)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1412 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 254 bin 520, can kaybı 6 bin 58 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 1 haftadaki ortalaması 1245 olan yeni vaka sayımız, 1400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 20 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 92 bin 301 yeni test yapıldı, 1412 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 882 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 6 milyon 61 bin 930, vaka sayısı 254 bin 520, vefat sayısı 6 bin 58 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 735, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

"Hep birlikte vakaları düşürelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 1 haftadaki ortalaması 1245 olan yeni vaka sayımız, 1400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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