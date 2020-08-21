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Taraftarları heyecanlandıran gelişme! Beşiktaş’tan Fode Koita açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa’da forma giyen Fode Koita ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Bu yıl Süper Lig’de oynadığı 24 maçta 12 gol atıp 4 asist yapan Kasımpaşa futbolcusu Fode Koita transfer sezonunda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Spor camiası Beşiktaş’ın Koita için harekete geçtiğini aktardı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fransız futbolcuyla ilgili taraftarları heyecanlandıracak açıklama yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fode Koita ile ilgili soruya "Sonuç itibariyle Koita'nın adı geçiyor. Turgay Ciner bizim kulüp için önemli biridir. Kasımpaşa kulübünün sahibidir. Teknik heyetimizle görüşeceğiz. Böyle bir talep olursa gerekeni yaparız. Bir Beşiktaşlı'nın sıkıntıya girmesini istemediğim gibi Turgay Ciner'in de sıkıntıya girmesini istemem" diye cevap verdi.

Başkan Çebi’nin açıklaması taraftarları heyecanlandırdı.

Mensah transferinin perde arkası çok uzun bir hikaye diyen Ahmet Nur Çebi, ‘’Berna Hanım'la çok evvelden görüştüğümüzde bize, "Futbolcuyla yollarımızı ayırmaya karar verirsek öncelik sizindir" dedi. Sözüne sadık kalan bir Anadolu kadınıyla biz bu işi el sıkışarak hallettik. Anadolu'da bir laf vardır; 'Kızı binlerce kişi ister, bir kişi alır.' Galatasaray taraftarlarına şunu demek istiyorum: Bu bir yönetici başarısıdır. Yapabilen yönetici o transferde başarılı olmuştur, yapamayan başarısız olmuştur. Galatasaray taraftarının yoğunlaşması gereken kişi Berna Hanım değildir. Kendi yöneticileriyle bu hesabı görmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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