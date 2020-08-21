İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-3 operasyonunda 4 PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 operasyonu kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde, Doğubayazıt kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.