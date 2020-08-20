Optimar anketi olay! Erdoğan'a rakip olsa Gül, Yavaş ve İmamoğlu kaç oy alır?

26 ildeki 2 bin 121 kişiyle telefonla görüşülerek yapılan kamuoyu araştırmasında dikkat çeken veriler ortaya çıktı. Başkanlık yarışında Erdoğan'ın karşısına çıkanların en kadar oy alacağının irdelendiği ankette süprizler var. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Abdullah Gül, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş, Erdoğan'a rakip olsa bakın ne kadar alıyor;