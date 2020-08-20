Optimar anketi olay! Erdoğan'a rakip olsa Gül, Yavaş ve İmamoğlu kaç oy alır?
Optimar Araştırma'nın 'bugün seçim olsa' anketi gündeme oturdu. Başkanlık seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kim rakip olsa ne kadar alır diye bakıldı. Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, Abdullah Gül, Mansur Yavaş ve Selahattin Demirtaş ikili seçeneklerinde Erdoğan'ın durumu bakın nasıl...
Optimar Araştırma, 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmada "Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusuna yanıt aradı.
26 ildeki 2 bin 121 kişiyle telefonla görüşülerek yapılan kamuoyu araştırmasında dikkat çeken veriler ortaya çıktı. Başkanlık yarışında Erdoğan'ın karşısına çıkanların en kadar oy alacağının irdelendiği ankette süprizler var. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Abdullah Gül, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş, Erdoğan'a rakip olsa bakın ne kadar alıyor;
Erdoğan yüzde 40.1 ile zirvede
Araştırmada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenler yüzde 40.1, Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyenler yüzde 45.1 ve kararsızlar ise yüzde 14.8 ölçüldü.
Erdoğan - Ekrem İmamoğlu
Optimar, Erdoğan'ın farklı rakiplerle ikinci tura kalması durumundaki oy dağılımını da açıkladı. Buna göre Erdoğan'la karşı karşıya gelen rakipler arasında en yüksek oyu alan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Anket, iki ismin ikinci tura kalması durumunda, Erdoğan'ın yüzde 45.1, İmamoğlu'nun ise yüzde 36.8 oy alacağını ortaya koydu. İki isim arasında kararsız kalanlar ise yüzde 18.1.