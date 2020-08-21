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Milli maç heyecanı Gaziantep'te yaşanacak

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki Türkiye-Sırbistan maçının 14 Ekim 2020'de Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 14 Ekim 2020'de oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki Türkiye-Sırbistan maçının yerini belirledi. Fedarasyon, zorlu milli maçın Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanmasına karar verdi. Konu ile ilgili TFF'den henüz resmi bir açıklama yapılmazken ilk açıklama Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den geldi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'nden Gaziantep Futbol Kulübü'ne gönderilen resmi yazıyı paylaşan Vali Davut Gül, "Türkiye-Sırbistan Milli maçının Gaziantep’te oynanacak olmasına vesile olan Adalet Bakanımız Sn. Abdülhamit Gül’e, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Futbol Federasyonu Başkanımız ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Türkiye’nin Sırbistan ile oynayacağı maçın Gaziantep’te olması mutluluk verici. Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. A Milli takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
14 Ekim 2020'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki Türkiye-Sırbistan maçı saat 20.45'de başlayacak.

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