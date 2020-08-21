Messi depremi: Kendimi Barcelona'da görmüyorum

Barcelona Teknik Direktörü Ronal Koeman'la görüşen Lionel Messi, "Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum" ifadesini kullandı.

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Katalonya Radyosu RAC1'in haberine göre teknik direktör Ronald Koeman ile görüşen Lionel Messi, kariyerini Barcelona dışında sürdürmek istiyor.

Arjantinli yıldız, Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik skordan sonra takımdan çok rahatsızlık duyduğu ve Barcelona'dan ayrılmak istediği belirtildi.

''Onu takımda görmeyi çok istiyorum"

Koeman'ın takımda kalmasını çok istediği Messi için "Messi dünyanın en büyük oyuncusu ve takımdaki en büyük oyuncu. Onu takımda görmeyi çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

3 takımla adı anılıyor

Barcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lionel Messi'nin adı Manchester City, Inter ve PSG ile anılıyor.