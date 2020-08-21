Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir yaşı kaç?

Youtube fenomeni olan Enes Batur'un yeni sevgilisi Ecenaz Üçer'in hayatı merak konusu oldu. Bazı projelerde boy gösteren, Ecenaz Üçer kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen bazı bilgiler...

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Sosyal medya fenomeni ve Youtuber Enes Batur ile Ecenaz Üçer Nişantaşı’nda görüntülendi. İkilinin bir süredir birlikte olduğu iddia edilirken çiftten henüz bir açıklama gelmedi. Peki, Ecenaz Üçer kimdir, kaç yaşında?

Ecenaz Üçer dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bilgi Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği Bölümü'nü bitiren Ecenaz Üçer, bazı projelerde boy gösterdi. Peki, Ecenaz Üçer kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ECENAZ ÜÇER KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Paylaşımları sonrası Enes Batur'un sevgilisi olduğu iddiaları ile gündeme gelen 23 yaşındaki Ecenaz Üçer, Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümünde öğrenim gören Ecenaz Üçer, 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda boy gösterdi.

ENES BATUR KİMDİR?

Polis bir baba ve hemşire bir annenin çocuğu olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde doğdu. Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur, ilk olarak bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanındı. 6 milyonu aşan takipçisi bulunan Enes Batur, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim alıyor. Enes Batur geçtiğimiz yıllarda 'Hayal Değil, Gerçek!' isimli bir film çıkarmıştır.