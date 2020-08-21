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Fenerbahçe'den Vedat Muriç açıklaması!

Fenerbahçe, Kosovalı golcü Vedat Muriç için Lazio ile anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı.

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Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı santrforu Vedat Muriç için İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muriç'e yönelik çeşitli kulüplerden transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Ancak bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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