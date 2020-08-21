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Yunan profesör İraklidis itiraf etti: Ege'de haksız olan biziz

Yunanistan’da eski diplomat ve uluslararası hukuk profesörü Aleksis İraklidis, Ege hem Doğu Akdeniz’de kendi kamuoylarından bilinenin aksine haklı pozisyonda olmadıklarını söyledi.

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Ülkesindeki bir haber sitesinde açıklama yapan İraklidis, “Yunanistan’da her kes hem Ege hem Doğu Akdeniz konularında Yunanların haklı olduğunu ve Türkiye’nin saldırgan ve haksız olduğunu sanmakta. Ama gerçek tamamen farklı” dedi.

Ege Yunan gölü değil

İraklidis, “Biz Ege’nin Yunan gölü olduğunu sanıyoruz. Ama öyle değil Ege’de tarafların hukuki tezleri 6 konuda aslında eşit. Size bir örnek vereyim, hava sahası konusunda Yunanistan tamamen haksız. Karasularımız madem 6 mil o zaman hava sahamızın da buna eşit olması lazım. Bu uluslararası hukuka göre böyledir. Uçuş bilgi bölgesi konusunda da öyle. Savaş uçaklarının uçuş izni almalarına gerek yok” dedi.

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