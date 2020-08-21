MHK Başkanlığı için 4 aday

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ile MHK üyeleri istifa etti. Zekeriya Alp'in yerine gelmesi düşünülen isimler ortaya çıktı.

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve kurul üyeleri istifa etti. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile dün bir araya gelen Alp, yapılan kısa görüşmenin ardından ekibiyle birlikte göreve devam etmeyecekleri yolundaki kararını iletti. İstifa, TFF başkanı tarafından kabul edildi.

MHK ve federasyon arasında bir süredir devam eden gerginliğin hakem klasmanları, Video Asistan Hakem kadrosu ve “hakem talimatı” ile ilgili olduğu öğrenildi. Yaklaşık bir aylık gecikme ile MHK talimatını yayınlayan federasyonun hakem klasmanları konusunda MHK ile görüş ayrılığı yaşadığı, yönetim kurulundaki bazı üyelerin ise geçen sezon Trabzonspor aleyhine verilen kararlar nedeniyle Alp ve ekibini eleştirdiği bildirildi. Bu arada benzer tepkilerin kulüplerden de geldiği ileri sürüldü.

MHK talimatının yürürlüğe girmesinden sonra yeni sezon klasmanlarını ve VAR kadrosunu belirleyen Alp, listeleri TFF başkanlığına sundu. Ancak kadrolardaki bazı isimlere başkan Nihat Özdemir’den itiraz geldi. Zekeriya Alp ise böyle bir müdahaleyi kabul etmeyeceğini ifade etti. Özdemir’in tavrı değişmeyince, Alp dün TFF başkanını ziyaret ederek arkadaşlarıyla birlikte istifasını sundu.

İki isme tepki

Milliyet'in haberine göre; bu arada TFF yönetimi içinde uzunca bir süredir MHK başkanvekili Oğuz Sarvan ve kurulun etkili isimlerinden Ünsal Çimen’e tepkili üyeler olduğu ve Alp’a kurulu değiştirmesi yönünde mesajlar gönderildiği kaydedildi. Bu konuda asla taviz vermeyeceğini ifade eden Zekeriya Alp’in konuyla ilgili düşüncelerini TFF Başkanı Özdemir’e ilettiği vurgulandı. Alp’in “Bu ekibi ben kurdum. Birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. Diretme olursa görevi sürdürmem” dediği ve bu kararını dün uygulamaya soktuğu belirtildi. Alp, daha önce de benzer talepler karşısında yakın çevresine, “Başkanlığa hatırı kırılmayacak kişilerin ricası ile geldim. Ben talip olmadım. Ancak işimize karışılmasını asla kabul edemem” şeklinde konuşmuştu.

Kim olacak?

Zekeriya Alp’in görevi bırakmasının ardından hakem kulisleri de hareketlendi. Alp’in yerini alacak adaylar arasında Sabri Çelik, Serdar Tatlı, Kuddusi Müftüoğlu isimleri ön plana çıkarken, eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu ve TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın da konuşulduğu öğrenildi. Liglerin başlamasına az bir süre kala klasmanların ve kadroların belirlenmesi, sınavların yapılması, atletik testlerin gerçekleştirilmesi için, federasyonun çok kısa bir süre içinde yeni MHK başkanı ve üyelerini belirleyeceğine işaret edildi.

İkinci istifa

4 Temmuz 2019 tarihinde MHK başkanlığına atanan Zekeriya Alp’in kurulunda Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Turgay Güdü, Hamza Işın, Yunus Yıldırım, Murat Ilgaz ve Ahmet Şahin görev yapıyordu. 2012 yılında dönemin Futbol Federasyonu başkanı Yıldırım Demirören tarafından MHK başkanlığına getirilen Alp, 2014 yılında Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl’ın ağır eleştirileri sonrasında kendisine ve ekibine sahip çıkılmadığı gerekçesiyle 12 Aralık 2014 tarihinde istifa etmişti.