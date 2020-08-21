Küresel piyasalar! Altın "toparlanma" endişeleriyle kazancını korudu

Altın fiyatları, koronavirüs salgınının ekonomik toparlanmaya olumsuz etkisine ilişkin endişelerle birlikte güvenli liman alımlarının desteği ile kazancını korudu.

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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklentilerin tersine yükseldi ve bu durum, işgücü piyasasındaki toparlanmanın istikrarsız seyredeceğini işaret ediyor. Çarşamba günü açıklanan Fed'in son toplantısının tutanakları ise, politika yapıcıların süregelen sağlık krizinin ekonomik faaliyet üzerindeki ağır etkisinin süreceği konusunda mutabık olduğunu gösterdi.

Uluslararası piyasalar

Ticaret cephesinde, Çin ABD'li yetkililerle ticaret anlaşmasının birinci fazına ilişkin ilerlemeleri gözden geçirmek için yakında görüşeceklerini teyit etti. Bu, Hong Kong'da insan haklarından teknolojik baskınlığa, bir dizi konuda anlaşmazlık yaşayan iki ülke arasında son dönemde ilişkilerde görülen ender olumlu gelişmeyi işaret ediyor.

Spot altın, Perşembe günü yüzde 1 yükseldikten sonra önceki kapanışına göre değişmeyerek ons başına 1,947.23 dolar seviyelerinde kaldı.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yatay seyrederken, platin fazla değişmedi ve paladyum yüzde 0.2 düştü.

ABD para biriminin G-10 ülkelerinin paraları karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 düştü ve bu haftaki kaybını daha da genişletti.

Singapur'da ING Groep NV emtia strateji müdürü Warren Patterson, "ABD'de işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta artış göstermesi ile birlikte, altına yönelik destek sürdü. Dolardaki zayıflık da altını destekledi," dedi ve "ABD dolarının zayıf kaldığı bir ortamda, gevşek merkez bankası politikası ve düşük faizler, altın için yapıcı bir görünüm oluşturuyor" şeklinde görüş bildirdi.