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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 230 kişiye ceza

GAZİANTEP'TE'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 230 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 230 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetim gerçekleştirilen 741 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

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