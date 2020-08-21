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Galatasaray büyük bir tehlikeden kurtuldu!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan mali sıkıntılarını çözmekle uğraşıyor. Sarı-kırmızılı ekipte olası bir ceza tehlikesinin önüne geçildiği ortaya çıktı.

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Galatasaray’da geçtiğimiz günlerde Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda sürpriz bir değişiklik olmuş ve Okan Böke istifa ederek yerini Maruf Güneş’e bırakmıştı. Maruf Güneş, yönetime girer girmez kasa kolaylığı sağladı ve Galatasaray’ı büyük bir dertten kurtardı.

Milliyet'in haberine göre; genç işadamı 1 milyon euroluk (8 milyon 650 bin) bir kasa kolaylığı sağlayarak, sarı-kırmızılılara nefes aldırdı. Bu para ile Feghouli ve Belhanda gibi isimlere ödeme yapıldığı ve olası bir ceza tehlikesinin önüne geçildiği belirtildi.

Futbolcuların serbest kalması, yüklü tazminatlar ve yine UEFA’dan gelebilecek diğer cezaların önüne geçmek için yapılan bu ödemenin önemine dikkat çekildi.

37 yaşında Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu’na giren ve gelir gelmez 1 milyon euro veren Maruf Güneş, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nde de yönetim kurulunda yer alıyordu.

Galatasaray’da daha önce kasa kolaylığı sağlayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ise geçtiğimiz günlerde kulüpten parasının tamamını çekmişti.

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