Cebrail Can Kalaycı ifadesi olay kimdir bu Cebrail Can Kalaycı yaşı kaç?

Tıp Fakültesi mezunu bir kadına şiddet ve cinsel içerikli mesajlar atan Cebrail Can Kalaycı Twitter’da gündem oldu. Bu haberin ardından Cebrail Can Kalaycı kimdir, tutuklandı mı soruları merak konusu oldu. İşte Cebrail Can Kalaycı hakkında merak edilenler...

Abone ol

Tıp Fakültesi mezunu pratisyen hekim olarak çalışan Hacer D . adında bir kadına şiddet ve cinsel içerikli mesajlar atan Cebrail Can Kalaycı Twitter’da gündem oldu. Peki kimdir bu Cebrail Can Kalaycı kimdir, aslen nereli?

Ortaya atılan kan donduran iddialar ve şahsa ait olduğu iddia edilen mesajlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

CEBRAİL CAN KALAYCI KİMDİR?

Malatya yaşayan ve şu anda Pratisyen hekim olarak çalışan Hacer D. isimli genç kadına hem sözlü hemde yazılı olarak tacizde bulduğu gerekçesiyle tutuklanması talep edilen şahıs, 'Cebrail Can Kalaycı kimdir' sorusunu gündeme getirdi.

Defalarca reddedilmesine rağmen saplantı haline getiren Kalaycı'nın tacizlerine dayanamayan genç kadın yardım istedi.

SÖZLÜ VE YAZILI TACİZLERE MARUZ KALDI

Üniversite sınavına hazırlanmak için dershaneye giden genç kadın Cebrail Can Kalaycı ile tanışıyor. Kendisine ilgisi olduğunu söyleyen Kalaycı ile görüşmek istemediğini dile getiren genç kadın yıllarca sözlü ve yazılı tacize maruz kalıyor.

Sosyal medya üzerinden sesini duyuran kadın için ise '#cebrailcankalaycıtutuklansın' isminde bir etkinlik başlatıldı.

İLK DAVAYI ÜNİVERSİTEDEYKEN AÇTI

Yıllarca tacize uğrayan genç kadın yaşadıklarını şöyle aktarıyor;

“2013 yılında Malatya’da dershanede sınava hazırlanırken tanıştık. Bana karşı duygularını dile getirdiğinde olumsuz cevap vererek ondan uzaklaştım. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım, şehir değiştirip Erzurum’a okumaya gittim. Peşimden Cebrail Can K. da üniversiteye defalarca kez gelip benimle görüşmek istedi. 2014 yılında okula gelip ayaklarıma sarılınca arkadaşlarımız araya girip ayırdı. İlk davayı da bu dönemde açtık”

7 DEFA UZAKLAŞTIRMA KARARI, 3 DAVASI VAR

Şahsın ne yaparsa yapsın peşini bırakmadığını aktaran Hacer D. “Ben üniversite 4.sınıftayken Tıp Fakültesi’ni kazanıp Erzurum’a geldi. Hastanede kadın doğum bölümünde staj yaparken kapımın önünde bekliyordu. Şikayetçi oldum, dekanlığa yazı gönderdik. Emniyetten toplam 7 defa uzaklaştırma kararı aldık, 3 dava sonuçlandı, yeni bir dava daha açtık. Suç duyurusunda bulunduk. Whatsapp’a girdiğim zaman mesaj atıp birileriyle konuştuğum için çevrimiçi olduğumu yazıyordu. Whatsapp’ta çevrimiçi olmadığım zamanlarda da ‘evine birilerini aldın, evine geleceğim’ diyordu. Pandemi sürecinde sırf bu sebeplerden dolayı evimi değiştirmek zorunda kaldım. Yeni evimi bulması an meselesi. Bir doktorum ama bu tehdit ve şantajlarıyla benim işimi de engelledi” ifadelerine yer verdi.

"HER NÖBET ÇIKIŞIMA GELİYOR"

Göreve başladığı günden bu yana çalışma ortamında da rahatsız edildiğini dile getiren Hacer D. "2020 Ocak ayında göreve başladım, Şubat ayında hastanenin Whatsapp durumuna bu yaşadıklarımı yazdım, hastane çalışanlarını haberdar ettim. Fakat şahıs doktorlardan biriyle arkadaş olmuş, nöbet listelerimi elde etmiş. Her nöbetimin çıkışına, hastane kapısına geliyor. Herkesi ‘Sevgiliydik, nişanlıydık. Şuan tartıştık, bize yardım eder misiniz’ diye kandırıyor” dedi.

"HAYATIMDA OLAN HERKESİ BULUP MESAJ ATMIŞ"

Hayatının düzene girmesini isteyen Hacer D., “Normal erkek arkadaşlarımın listesini çıkarmış. Hayatımda olan herkesi bulup mesajlar atıyordu. 2019 yılı Temmuz ayından bu yana şantaj yapmaya başladı. 26 yaşındayım, evlenmek istiyorum. Ama hayatımı dahi yaşayamıyorum. Beni hep abim üüzerinden tehdit ediyordu. Şantaj olaylarının ardından abimin şahsa zarar verip, kendi hayatını mahvetmesinden korkuyorum. Çıplak kadın fotoğraflarını asistanlara, babana ve ailene atacağım deyip şantaj yapıyor. Ailesi onu reddetmiş, ‘Onların öcünü senden alayım mı’ diye mesajlar atıyor” dedi.

"GEREKİRSE İSMİMİ DEĞİŞTİRİRİM, HER ŞEYE RAZIYIM"

Cebrail Can Kalaycı’nın etrafındaki herkese ulaştığını belirten Hacer D. “Bir doktor arkadaşının kuaförüne ulaşmış. Kuaför, Cebrail Can K.’nın kendisine para verdiğini ve benden haber almak istediğini söylemiş. Köşe başına Suriyeli çocukları koydurup, ne zaman nereye gittiğimden haberdar olacağını söylüyor. Önceden mesajlarına karşı hakaretler ederdim, benden uzaklaşmasını belirten cevaplar atardım. Son 1 yıldır tek bir nokta dahi mesaj atmamama rağmen halen taciz etmeye devam ediyor. Cevap yazmamama rağmen rahatsız ediyor. Peşimi bırakması için elimden gelen her şeyi yaptım. Gerekirse ismimi değiştiririm, her şeye razıyım. Yeter ki peşimi bıraksın.

AİLESİNİN BÖYLE BİR SAPLANTIYI KALDIRABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR

Aileme detaylı bir şekilde anlatamıyorum, onların üzülüp hasta olmalarından korkuyorum. Böyle bir saplantıyı kaldırabileceklerini düşünemiyorum” ifadelerine yer verdi.