Celtic'ten Caleb Ekuban için Trabzonspor'a teklif

Trabzonspor Ganalı yıldızı Caleb Ekuban için İskoç takımı Celtic'ten gelen 5 milyon euro transfer teklifini reddetti.

Abone ol

İskoçya'nın köklü ekibi Celtic, Trabzonspor formasıyla geçen sezon iddialı maçlar çıkaran Caleb Ekuban için resmi teklifini yaptı.

Ghanasoccer'ın haberinde Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu için Celtic'in 5 milyon euroluk transfer teklifini yazılı olarak bordo mavili yönetime ilettiği belirtildi. Haberde Trabzonspor'un Celtic'e 5 milyonluk teklife hayır cevabını verdiği ve 7 milyon istediği ifade edildi.

Ekuban 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor'a katılmış ve 36 maçta 8 gol 2 asist üretmişti. Geçen sezon ise 34 maçta 10 gol 8 asistle mücadele etmişti.

Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini Leeds United'dan 1 milyon euro'ya almıştı.