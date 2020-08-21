Kartal'da isyan ettiren ağaç katliamı! Asırlık ağaçları kesip 'cezası neyse öderiz' dediler

İSTANBUL Kartal’daki Karlıktepe Mahallesi, Yurttaş Caddesi’nde bulunan 3 katlı binaya riskli raporu verilirken raporda, tüm ağaçların korunması gerektiği belirtildi. İş makineleri ile başlayan yıkımda bahçede bulunan ağaçların büyük bir bölümü kesildi. Kalanlar da zarar gördü. Mahalle sakinleri ise bina sahiplerinin, 'Cezasını ödeyeceğiz’ diyerek ağaçları kestiklerini anlattı.

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İstanbul Kartal’daki Karlıktepe Mahallesi, Yurttaş Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın sahipleri, şubat ayında Kartal Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvurdu.

Binaya riskli raporu verildi. Tahliye ve yıkım ile ilgili yasal süreç başladı. Binanın yıkımından önce Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ‘Ağaç Durum Raporu’ talebinde bulundu. İncelemenin ardından çıkan raporda, tüm ağaçların korunması gerektiği belirtildi.

Mahalleli müdahale etti

Hürriyet gazetesinden Özgür Altuncu'nun haberine göre, Temmuz ayında binanın kentsel dönüşümünü üstlenen müteahhite yıkım ruhsatı verildi. Önceki gün ise iş makineleriyle yıkıma başlandı. İnşaat yıkım sahasında ne bir tabela ne de bir bilgilendirme yazısı vardı. Bina ile birlikte bahçede bulunan ağaçların büyük bir bölümü kesildi. Kalanlar da zarar gördü.

Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayan Murat Hasanoğlu yaşananları “Söyledik, ‘yapmayın’ dedik. Ama elimizden bir şey gelmedi. ‘Cezasını ödeyeceğiz’ deyip kestiler” diyerek anlattı. Aynı binada yaşayan Dr. Gülbüz Sezgin ise ağaçların kesildiğini görünce arabasını iş makinelerinin çıkışına park ettiğini belirterek, “Sadece dozercileri gördük. Müteahhit yoktu. ‘Ağaçlardan ne istiyorsunuz’ diye bağırdım. Biz müdahale edene kadar 6 ağacı kesmişler. Hemen belediye başkanına haber verdim” diye konuştu. Bahçeden geriye, yıkık ağaç gövdeleri, çam dalları ve moloz yığınları kaldı.

Başkan: Takipçisiyim

İhbar üzerine olay yerine gelen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ağaç Durum Raporu’na göre korunması gereken ağaçların, iş makinesi ile tahrip edilerek ortadan kaldırıldığını tutanakla tespit etti. Kartal Belediyesi Başbakanı Gökhan Yüksel de sorumluların en ağır cezayı alana dek olayın bizzat takipçisi olacağını söyledi.

Ceza 78 bin TL, ev 780 bin TL

40 yıldır Karlıktepe’de yaşayan Sertaç Erdoğan, yıkılan 3 katlı binayı ve bahçesindeki ağaçları “Küçük bir koru gibiydi” diye tanımladı. Erdoğan, “Çocukluğumdan beri bilirdim burayı. Eşit boyda bir düzine çam ağacı vardı. Asırlık ağaçlardı. Kime ne zararı vardı bilmiyorum ama binayı genişletmek için müteahhit yarısını kesti. 78 bin TL ceza ödeyecek, 780 bin TL’ye daire satacak” dedi.