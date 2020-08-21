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Rize'de yönetici karar aldı 8 katlı apartmanda 'gönüllü karantina' başladı

RİZE’de, 216 kişinin yaşadığı apartmanda, yönetici tarafından alınan kararla 'gönüllü karantina' uygulanıyor. 8 katlı apartmanda mecbur olmadıkça giriş-çıkışa izin verilmiyor. Girişinde ateş ölçümü yapılan apartmanda yaşayanlar, karantinadan memnun.

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Müftü Mahallesi'nde bulunan Hicri 1403 sitesindeki C blokta yaşayanlar, 'gönüllü' karantina uyguluyor. Yönetici İsmail Kazdal’ın aldığı kararla uygulanan karantinada, mecbur

kalmadıkça 8 katlı binaya giriş-çıkışa izin verilmiyor. 216 kişinin yaşadığı apartmanın girişinde, ateş ölçümü yapılyor. Çocukların kısa süreliğine dışarı çıkıp oyun oynamalarına izin verilen apartmanda yaşayanlar alınan kararları yerine getiriyor.

‘Devletimize, sağlıkçılarımıza yardımcı olalım’ dedik

Yönetici İsmail Kazdal, “Elimizi taşın altına koymak için yola çıktık. ‘Devletimize, sağlıkçılarımıza yardımcı olalım’ dedik, karantina uygulaması yaptık. Apartmanımızda giriş çıkışları kontrol altına aldık. Kendi karantinamızı kendimiz uyguluyoruz. İlk başta apartman sakinlerimiz biraz tepki gösterse de şimdi herkes kurallara riayet ediyor. Zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor, apartmana kimsenin girmesine müsaade etmiyoruz. Apartmana girenlerin ateşini ölçüyoruz, dışarı çıkanları maske konusunda uyarıyoruz. Önlemlerimizi aldık, şu anda apartmanda bir sıkıntı yaşanmıyor. Benim işim olduğu zamanlarda apartmanın girişinde eşim nöbette. Akşamları da kameradan evden takip, ediyorum” dedi.

Apartmanda yaşayan Emrullah Kalça da “Yöneticimiz İsmail abiye çok teşekkür ediyorum. Hepimizin sağlığı açısından çok güzel bir uygulama hayata koydu. Koyduğu kurallara riayet ediyoruz” diye konuştu.

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