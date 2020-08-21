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HABER /  EKONOMİ

Tüketici güven endeksi 59.6'ya geriledi! TÜİK açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 2.2 azalarak 59.6 oldu.

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TÜİK ve Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen 'Tüketici Eğilim Anketi' sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 2.2 azaldı. Temmuz ayında 60.9 olan endeks değeri ağustosta 59.6'ya geriledi.

İşsiz sayısı beklentisi ve tasarruf etme ihtimali

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi söz konusu ayda yüzde 3.5 düşerek 77.8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 3.3 azaldı ve 79.5'e düştü.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi geçen aya göre yüzde 2.5 azalarak 59.5 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 8.8 yükselişle 21.7 oldu.

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