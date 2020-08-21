BIST 1.132
DOLAR 7,24
EURO 8,55
ALTIN 449,73
HABER /  GÜNCEL

Beşiktaş'ta yol çöktü bir araç içine düştü

İSTANBUL Beşiktaş'ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.

Abone ol

Beşiktaş'ta Seydi Ali Reis Sokak’ta sağanak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi. Olay esnasında yoldan geçen bir araç çukura düşerken, rögar kapağından taşan sular caddeye akmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak, çukura düşen araç sürücüsüne yardım etti.

İlgili Haberler
Kısa süreli sağanak Üsküdar'ı göle döndürdü!
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekonomi için 'Esham' modeli önerisi! Erdoğan 'üzerinde çalışın' talimatı verdi
Gram ve çeyrek altın fiyatı düşüşe geçti! Altın fiyatları 21 Ağustos
Prof. Özgür Demirtaş'ın müjdeyle ilgili paylaşımına tepki yağdı
Fenerbahçe Enner Valencia ile anlaştı! Yayıncı kuruluş duyurdu
Kadıköy'deki maske gözaltısı yapan o polisler konuştu: Orta parmağını gösterdi
Bilim Kurulu üyesi Ahmet Demircan: Türkiye'ye yeniden kısıtlama gelebilir
ÖNCEKİ HABERLER
Çin maden şirketi Kovid-19 aşı adayını Papua Yeni Gine'deki çalışanları üzerinde denedi
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
KPSS başvuru ücreti 2020 önlisans başvurusu yapma kaç para?
Rize'de yönetici karar aldı 8 katlı apartmanda 'gönüllü karantina' başladı
Mahmut Tuncer'in eşi Işıl Tuncer kimdir kaç tane çocuğu var?
Yorumlar