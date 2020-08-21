Çin maden şirketi Kovid-19 aşı adayını Papua Yeni Gine'deki çalışanları üzerinde denedi

Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de faaliyet gösteren Çin maden şirketinin, henüz test aşamasında olan bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayını ülkedeki bazı çalışanları üzerinde denediği ortaya çıktı.

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"The Australian" gazetesinde yer alan habere göre, devlete ait Çin Metalurji Grubu bünyesindeki Ramu NiCo maden şirketi, Papua Yeni Gine Sağlık Bakanlığına gönderdiği mektupta, ülkede görev yapan 48 Çinli çalışanına 10 Ağustos'ta Kovid-19 aşısı yapıldığını belirtti.

Mektupta çalışanlara hangi aşı adayının uygulandığına dair bilgi verilmezken, aşı vurulan kişilere yapılan virüs testlerinin hatalı olabileceği uyarısı yer aldı.

Bakanlık şirketin beyanıyla ilgili soruşturma başlatırken, Ulusal Pandemi Kontrolörü David Manning, Çin Büyükelçisine yazdığı mektupta, "Çin hükümetinin şirketin aşı bildirimiyle ilgili görüşünü derhal açıklığa kavuşturmasını" talep etti.

Manning, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Papua Yeni Gine'ye ithal edilen her aşı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmalı, titiz deneme ve prosedürlerden geçirilmiş ve Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) tasdik edilmiş olmalıdır." dedi.

Şirket, iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Pekin yönetimi de henüz bir açıklama yapmadı.

Çin'de Sinopharm ilaç şirketinin, aralarında üst yöneticilerin de bulunduğu bazı çalışanlarına, insan üzerinde test için onayı bulunmayan deney aşamasındaki Kovid-19 aşısını uyguladığı iddia edilmişti.

Devlete ait şirketlerin bazılarında görev için yurt dışında gidecek personele aşı yaptırmalarının önerildiğine dair haberler Çin medyasında yer almıştı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CCDC) Genel Direktörü Gao Fu, geçen ay katıldığı bir internet seminerinde, ülkede geliştirilen Kovid-19 aşı adaylarından birinin, klinik denemeler için onay almadan önce üzerinde denenmesi için gönüllü olduğunu açıklamıştı.

Bilim insanları, bir aşı adayının klinik deneme onayı alınmadan önce insanlar üzerinde test edilmesine karşı çıkıyor. Programlı bir klinik deneme kapsamında yapılmayan bu tür ön testlerin aşı adayının güvenilirliğine ve etkililiğine dair yeterli veri sağlamayacağı savunuluyor.