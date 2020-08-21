Karabük'te 65 üstü ve 15 yaş altının düğünlere katılması kısıtlandı

KARABÜK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların düğünlere katılmalarına kısıtlama getirildi.

Abone ol

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentte hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların oranının düzenli olarak takip edilmesi sonucu elde edilen veriler doğrultusunda Covid-19 hastalarının yayılımını önlemek amacıyla tedbirler alındığını duyurdu.

Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

08.00 ile 10.00 ve 17.00 ile 20.00 saatleri arasında...

“İl genelinde yapılmakta olan düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi merasimlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan sadece gelin ve damadın birinci derece yakınları ile dedeleri, babaannesi, anneannesi, amcası, dayısı, teyzesi, halası olan kişilerin ve bunların eşlerinin katılımına izin verilmesine. 20 Ağustos tarihinden itibaren iş yeri sahipleri hariç 08.00 ile 10.00 ve 17.00 ile 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, ilde kurulan semt pazarlarına saat 16.00'dan sonra girmelerinin kısıtlanmasına, hastalığın bulaştırıcılığını önlemek amacıyla 15 yaş ve altı bireylerin gelin ve damadın birinci derecedeki yakınları hariç il genelinde yapılan tüm düğün, nişan, kına ve sünnet düğünü merasimlerine katılımlarının kısıtlanmasına, düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi merasimlerden kaynaklı yayılımı önlemek amacıyla, kapalı ve açık düğün salon ve bahçelerinde yapılan düğünlerin en fazla 3 saat olacak şekilde 23.00 itibariyle bitirilmesine, köylerde ve sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 12.00 ile 15.00 ve 19.30 ile 22.30 saatleri arasında en fazla 3 saatte bitecek şekilde yapılmasına, köy ve sokak düğünlerine yemek ikramlarının yapılmamasına, düğün konvoylarının yapılmamasına, yapılacaksa en fazla 10 araç ve araç içerisinde sosyal mesafe kurallarına uygun kişi sayısı ile yapılmasına, araçlara binme ve araçlardan inme esnasında kalabalık oluşturulmamasına yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal eden vatandaşlarımızın site yöneticisi ve muhtarlar tarafından ilgili birimlere bildirilmesine, tespit edilen kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezasının mülki amir onayı ile uygulanmasına, Hayat Eve Sığar uygulamasının valilik ve kaymakamlık binalarının girişlerinde kullanılmasına, alınan bu karara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."