PKK üyeliğinden aranan kadın, İzmir'de yakalandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan H.T. isimli kadın gözaltına alındı.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan H.T.'nin, Bayraklı ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.T.’yi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.T., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.