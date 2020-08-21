Muharrem ayı oruç açma saatleri 2020 ne zaman açılır?

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Muharrem orucu da tutulmaya başlandı. Ankara İstanbul ve İzmir için Muharrem ayı oruç açma - iftar saatleri oruç tutanlar tarafından araştırılıyor. İşte Ankara - İzmir - İstanbul muharrem orucu açma (akşam ezanı) saatleri

Abone ol

Muharrem ayının gelmesiyle beraber, İslam dünyasında Muharrem orucu da tutulmaya başlandı. Oruca niyet etme (imsak) ve oruç açma (iftar - akşam ezanı) saatleri oruç tutanlar tarafından araştırılıyor. Peki; Muharrem orucu ne zaman açılır?

MUHARREM AYINDA BU DUAYI EDİN Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki: “Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü (yani hicri yılbaşında), aşağıdaki duayı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar. “Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es”elüke fîhel”ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

TÜRKÇE ANLAMI Rahman ve Rahîm Allâh'ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh'a mahsustur. Salât ü selâm da Pey-aamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi… Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun..

İstanbul akşam ezanı saatleri

Ankara iftar saati..

İzmir iftar vaktı