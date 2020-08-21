Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 107 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece bugüne kadar 107 terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bugüne kadar 107 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir."
Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2020
Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur.https://t.co/921w5R6Db9 pic.twitter.com/2gbJ1V4hwh