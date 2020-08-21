Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 107 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece bugüne kadar 107 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bugüne kadar 107 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir."