Fahrettin Altun'dan müjde öncesi dikkat çeken Erdoğan paylaşımı! Heyecan yarattı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün tüm Türkiye'nin nefesini tutup beklediği müjde öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir paylaşım yaptı. Altun, paylaştığı Erdoğan fotoğrafları ile "Ne güzel, ne haklı bir tebessüm" notunu düştü.

Abone ol

Kamuoyu 2 gündür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi konuşuyor. Müjde için gözler saat 15'e çevrildi. Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulduğu konuşulurken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafları heyecan yarattı. Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden olan Altun, Erdoğan'ın iki farklı fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken notlar düştü.

"Ne haklı bir tebessüm''

Altun, ilk olarak gece saatlerinde Erdoğan'ın denizde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Ne güzel, ne haklı bir tebessüm..." notunu düştü.

Ne güzel, ne haklı bir tebessüm... pic.twitter.com/2DfrPEwFjb — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 20, 2020

10 saat sonra bir fotoğraf daha

Bu paylaşımdan 10 saat sonra Fahrettin Altun, bir fotoğraf daha paylaştı. Bu karede ise Cumhurbaşkanı'nın konuşma yaparken elini yumruk yaptığı bir andan kesilmiş kare yer aldı.

Açıklama öncesi heyecanlandırdı

Türkiye'nin Karadeniz'de 800 milyar metreküp doğal gaz bulduğu dedikoduları iyiden iyiye yayılırken Altun'un paylaştığı bu kareler heyecan yarattı.