BIST 1.132
DOLAR 7,24
EURO 8,55
ALTIN 449,73
HABER /  GÜNCEL

Fahrettin Altun'dan müjde öncesi dikkat çeken Erdoğan paylaşımı! Heyecan yarattı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün tüm Türkiye'nin nefesini tutup beklediği müjde öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir paylaşım yaptı. Altun, paylaştığı Erdoğan fotoğrafları ile "Ne güzel, ne haklı bir tebessüm" notunu düştü.

Abone ol

Kamuoyu 2 gündür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi konuşuyor. Müjde için gözler saat 15'e çevrildi. Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulduğu konuşulurken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafları heyecan yarattı. Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden olan Altun, Erdoğan'ın iki farklı fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken notlar düştü. 

"Ne haklı bir tebessüm''  

Altun, ilk olarak gece saatlerinde Erdoğan'ın denizde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Ne güzel, ne haklı bir tebessüm..." notunu düştü.

10 saat sonra bir fotoğraf daha 

Bu paylaşımdan 10 saat sonra Fahrettin Altun, bir fotoğraf daha paylaştı. Bu karede ise Cumhurbaşkanı'nın konuşma yaparken elini yumruk yaptığı bir andan kesilmiş kare yer aldı.

Açıklama öncesi heyecanlandırdı 

Türkiye'nin Karadeniz'de 800 milyar metreküp doğal gaz bulduğu dedikoduları iyiden iyiye yayılırken Altun'un paylaştığı bu kareler heyecan yarattı.

İlgili Haberler
Erdoğan müjdeyi saat 15.00'da açıklıyor! Doğalgaz bulundu Türkiye ihya olacak Berat Albayrak'tan merak uyandıran yeni müjde paylaşımı Prof. Özgür Demirtaş'ın müjdeyle ilgili paylaşımına tepki yağdı Reuters'ten müjde bombası! Türkiye'yi ihya olacak 20 yıl yetecek doğalgaz bulundu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türk Deniz Kuvvetlerinin Oruç Reis'i koruma görevi kararlılıkla sürüyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak'tan merak uyandıran yeni müjde paylaşımı
Ekonomi için 'Esham' modeli önerisi! Erdoğan 'üzerinde çalışın' talimatı verdi
Gram ve çeyrek altın fiyatı düşüşe geçti! Altın fiyatları 21 Ağustos
Prof. Özgür Demirtaş'ın müjdeyle ilgili paylaşımına tepki yağdı
Fenerbahçe Enner Valencia ile anlaştı! Yayıncı kuruluş duyurdu
Kadıköy'deki maske gözaltısı yapan o polisler konuştu: Orta parmağını gösterdi
ÖNCEKİ HABERLER
Üretim hedefi tutmadı! 500 bin ton buğday ithalatı yapılacak
TRT'de "Belgesel Sinema Kuşağı" başlıyor
Erdoğan müjdeyi saat 15.00'da açıklıyor! Doğalgaz bulundu Türkiye ihya olacak
Nuri Şahin ile Lukas Podolski arasındaki buzlar eridi
Bayer, davacılara doğum kontrol cihazı için 1.6 milyar dolar ödeyecek
Burak Dayı kimdir ne iş yapar Merve Boluğur'un sevgilisi yaşı kaç?
Yorumlar 14 yorum