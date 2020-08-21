Süleyman Soylu: Yılbaşından bu yana afetlerde 228 vatandaşımız hayatını kaybetti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Kayıtlarımıza göre yılbaşından beri afetlerde 228 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 2 bin 190 vatandaşımız işe afet alanından sağ olarak kurtarılmıştır" dedi

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Bakan Soylu, AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun ilk toplantısına katıldı. Programa Soylu’nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve çok sayıda davetli de toplantıda yer aldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Soylu, 17 Ağustos depremi nedeniyle bu haftayı tüm afetlere hazırlık haftası ilan ettiklerini söyledi. Soylu, hem depremlerin hem de diğer afetlerin etkisi altında kalan bir coğrafyada yaşadıklarını hatırlatarak yapılması gerekenin afetlere karşı tedbir almak olduğunu kaydetti.

Bakan Soylu, depremlerde devletin ilk dakikada milletinin yanında olması gerektiğini söyleyerek, Van depreminin bu durumun en güzel örneği olduğunu kaydetti. Soylu, "Afetlerde devlet ilk saniye itibarıyla orada olmazsa o devlet ne işe yarar. Vatandaş, o kadar sıkıntı çekmişse, içini boşaltması gerekiyorsa söyleyebilir. Devletin yetkilileri olay anında oraya gitmezse, olayın yönetimini elinden kaçırmış demektir. Van bunun için büyük bir milattır. Devlet bütün kurumlarıyla deprem anından itibaren milletinin yanında olmuştur" dedi.

Soylu, afet konusunun Türkiye'nin coğrafi özelliklerinden dolayı en önemli güvenlik problemlerinden bir tanesi olduğunu ifade ederek, "1 Ocak 2020’den itibaren sistemimizde 2 bin 18 olay kayıtlıdır. Bu olaylara 8 bin 412 toplam personelle müdahale edilmiştir. Kayıtlarımıza göre yılbaşından beri bu olaylarda 228 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 2 bin 190 vatandaşımız işe afet alanından, çığ altından, enkazdan ya da göçük altından sağ olarak kurtarılmıştır" dedi.