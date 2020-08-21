Erdoğan müjdeli haberi saat kaçta açıklayacak son bilgi sızdı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü yani bugün vereceği müjdeye kilitlendi. Türkiye'nin gündemine oturan müjdeli haber için geri sayım başladı. Peki Erdoğan bugün ne müjdesi verecek, müjdeli haberi Erdoğan saat kaçta nerede açıklayacak? İşte son haberler....

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün milletimize cuma günü bir müjde vereceğim demiş ve o günden beri heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün milletin sabırsızlıkla beklediği büyük müjdeyi verecek. Erdoğan müjdeyi bugün saat 15.00'te canlı yayınla açıklayacak.

Cumhurbaşkanının dün yaptığı açıklaması sonrası sosyal medyada da, "Erdoğan Cuma günü ne açıklayacak" sorusu gündeme oturdu.

Gelen son dakika bilgisine göre, "Erdoğan müjdeyi saat kaçta ve nerede açıklayacak" sorusu yanıt buldu.

Erdoğan müjdeyi nerede, saat kaçta açıklayacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 15.00'te İstanbul'da Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıklayacak.

Erdoğan ne demişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın müjdesi sızdı: Erdoğan'ın "Cuma günü açıklayacağım" dediği müjdeyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulgusuna ulaşıldığı iddia edildi. Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte açıklaması yapıldı.